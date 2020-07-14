Турчак отметил неготовность большинства школ и вузов к дистанционному обучению

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Большинство российских школ и вузов оказались технически не готовы к дистанционному обучению, заявил в совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации вице-спикер палаты Андрей Турчак.

"В настоящее время только одна четверть из 40 тысяч российских школ имеет информационную инфраструктуру, полностью готовую к проведению дистанционного образования", - констатировал он, отмечая, что сейчас школы подключают к широкополосному интернету, но ведь нужны еще и компьютеры. Он напомнил, что до сих пор остаются населенные пункты вообще без доступа к интернету.

В период самозизоляции посещаемость российских образовательных интернет-ресурсов увеличилось в 20 раз. Сайты часто просто зависали, не хватало мощности серверов, сказал Турчак. "Информационная инфраструктура большинства вузов также оказалась не готова к полному переводу учебного процесса в онлайн", - добавил он.

Негативную роль сыграло несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов, которые используют школы и вузы, а также дефицит современных онлайн-курсов, отметил Турчак.

Он предложил определить стандарты для разработки онлайн-курсов и запустить отдельную программу стимулирования их создания, вовлекая максимально широкое число представителей научных и образовательных организаций.

При этом вице-спикер назвал дистанционное образование вспомогательным инструментом, который "ни в коем случае не заменит традиционное образование".