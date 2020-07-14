Глава РФПИ анонсировал выпуск 200 млн доз вакцины от коронавируса к концу года

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о том, что к концу 2020 году возможно произвести 200 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной Институтом имени Гамалеи.

"Благодаря производству этой вакцины в рамках партнерств в нескольких странах, мы сможем расширить ее выпуск до 200 миллионов доз к концу года", - пишет Дмитриев в своей колонке в Newsweek во вторник.

Он отмечает, что такие аденовирусные вакцины разработаны российским Институтом им. Н.Ф. Гамалеи, Оксфордским университетом совместно с Astra Zeneca и китайской компанией CanSino Biologics. "Мы считаем, что будут необходимы все три", - отмечает Дмитриев.

По его словам, первыми на рынке появятся именно такие вакцины на основе аденовируса, которые получат официальное одобрение в сентябре этого года, а вакцина на основе новой технологии мРНК (матричная РНК) самое ранее появится в следующем году, поскольку еще должна пройти проверку на безопасность, воздействия на фертильность.

Дмитриев заявил, что сам уже вакцинировался, у него выработался устойчивый иммунитет через 20 дней, до второй поддерживающей дозы, которая должна продлить иммунитет до двух лет.

По его оценкам, в следующем году будет произведено более 3 млрд доз вакцин на основе аденовирусных векторов, "что позволит миру эффективно бороться с коронавирусом".

Дмитриев рассказал, что первый российский препарат от коронавируса "Авифавир" уже поставляется за рубеж, его производство увеличено до 300 тыс. курсов в месяц. Его закупают Белоруссия, Казахстан, Колумбия, Бразилия, Болгария, Мексика, Саудовская Аравия, Перу - всего более 50 стран.