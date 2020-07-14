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Медведев назвал целесообразной одновременную вакцинацию от коронавируса во всем мире

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Вакцинацию от коронавируса будет разумно провести одновременно во всем мире, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он сказал это на круглом столе по сотрудничестве в сфере безопасности в условиях пандемии.

Пандемия коронавируса

"Иначе просто нет смысла, поскольку все равно границы полностью не закроешь, люди ездят друг к другу в гости, встречаются, общаются, бизнес стал развиваться", - объяснил он.

Медведев считает, что вакцина появится в ближайшее время, тем более, что во многих странах идут уже соответствующие разработки.

И вакцинация должна пройти"одномоментно во всем мире - как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые будут действенными, иначе приостановить распространение болезни будет просто невозможно, и все это требует эффективного межгосударственного сотрудничества по линии государственных органов здравоохранения, научных учреждений и, конечно, по линии специальных служб, по линии международных организаций".

Дмитрий Медведев коронавирус

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