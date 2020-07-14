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Прошли первое чтение поправки о приостановке работы НКО, получающих деньги из США

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки, которые разрешают Минюсту приостановить деятельность НКО по результатам федерального государственного контроля на основании сведений, полученных от федеральных органов исполнительной власти и от прокуратуры.

Автор законопроекта №748267-7 – депутат от ЛДПР Андрей Луговой.

Под поправки попадают НКО, которые участвуют в политической деятельности в России и получают деньги и иное имущество от граждан (организаций) США. Также законопроект касается и НКО, реализующих в России проекты, программы либо осуществляющих иную деятельность в ущерб России

Проект закона уточняет, что деньги или иное имущество, получаемые указанными НКО от граждан (организаций) США, не обязательно должны получаться безвозмездно.

Андрей Луговой Госдума США

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