Четыре НКО-иноагента в России получили президентские гранты в 2019 году

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - По итогам первого в 2019 году конкурса президентских грантов финансирование получат четыре российских НКО-иноагента, рассказал в пятницу первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"У нас нет критерия отбора по иноагентам. Когда эксперты голосуют, они не имеют понятия, находятся ли НКО в реестре иноагентов. Четыре иноагента прошли, потому что у них хорошие социально ориентированные проекты", - пояснил он.

Всего конкурс прошли больше 1,6 некоммерческих организаций (из 9 тысяч заявок), средний размер гранта составил 2 млн рублей.

Самый большой грант (66 млн рублей) выделили фестивалю "Добрая волна" для талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья. Самый маленький грант (77 тысяч руб.) получил проект учительницы математики Ольги Юстас из города Купино Новосибирской области: она предложила организовать занятия танцами для детей на время каникул.

Кириенко подчеркнул, что 87% заявок на конкурс поступили из регионов России, то есть не от столичных и федеральных НКО. Участие приняли все субъекты РФ. Лидируют по числу одобренных грантов заявки, связанные со здравоохранением (271 победитель), на втором месте проекты в области культуры и искусства (217).