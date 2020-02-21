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Роскомнадзор выписал ФБК четыре штрафа за отсутствие маркировки иноагента

В ФБК претензии к "Навальный LIVE" отвергают - канал зарегистрирован на другое юрлицо, не признанное иноагентом

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор выписал Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального четыре административных протокола за то, что на страницах ФБК в соцсетях нет маркировки "иностранный агент". Два протокола составлены на юридическое лицо, два - на должностное, говорится в ответе службы на запрос "Интерфакса".

Протоколы выписаны после проверки поступивших жалоб. Роскомнадзор признал, что ФБК допустил нарушение по ч. 2 ст. 19.34 КоАП, распространяя материалы НКО-иноагента без соответствующей маркировки в инстаграме и на YouTube-канале "Навальный LIVE".

Протоколы направлены в Симоновский суд. Ранее об этом сообщил "Коммерсантъ" и уточнил, что в ФБК говорят о шести штрафах.

По картотеке московских судов, в Симоновском суде Москвы в настоящее время зарегистрированы три протокола.

Директор ФБК Иван Жданов сказал "Интерфаксу", что маркировка стоит везде, кроме YouTube-канала "Навальный LIVE", так как "он зарегистрирован на другое юридическое лицо", которое не признавалось исполняющим функции иностранного агента, а значит, не обязано соблюдать предъявляемые к таким организациям требования.

12 марта суд рассмотрит административное дело Минюста, возбужденное в связи с отказом ФБК самостоятельно регистрироваться в качестве иностранного агента (ч.1, ст.19.34 КоАП). Назначенное на эту пятницу заседание по административному делу об отсутствии маркировки (ч.2, ст.1934 КоАП) отложено на 5 марта для истребования доказательств. В пятницу там же должен быть рассмотрен еще один протокол.

Штраф для должностного лица за отсутствие маркировки иноагента и за отказ так регистрироваться может составить от 100 000 до 300 000 рублей, для организации - от 300 000 до 500 000 рублей.

Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября после того, как столичное управление ведомства выявило денежные переводы в фонд из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают, что получают деньги из-за границы. Суд признал законность решения Минюста.

ФБК Роскомнадзор Иван Жданов Алексей Навальный Минюст

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