Минюст РФ захотел обязать благотворительные НКО отчитываться о пожертвованиях

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции намерено обязать все занимающиеся благотворительностью некоммерческие организации (НКО) для повышения прозрачности их деятельности ежеквартально отчитываться о суммах и использовании собранных пожертвований.

Соответствующий проект приказа ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов.

Некоммерческая организация, использующая ящик для сбора благотворительных пожертвований, обязана публиковать отчет на информационных ресурсах Минюста в интернете, а также на сайте некоммерческой организации, ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом, говорится в документе.

В нем устанавливаются требования к форме отчета НКО об использовании собранных благотворительных пожертвований посредством ящика для их сбора.

Среди сведений, подлежащих обнародованию, информация о целях сбора пожертвований и их использовании, а также суммах пожертвований, оставшихся после достижения целей благотворительного сбора.

Также НКО обязаны указать вид и место размещения ящика для сбора, периодичность извлечения из него пожертвований, извлеченные денежные суммы (иное имущество) и другие данные.

В Минюсте считают, что отчеты благотворительных НКО будут способствовать повышению прозрачности их деятельности, "а также даст возможность жертвователям отследить направление благотворительных пожертвований на благотворительные цели".

В пресс-службе министерства на запрос "Интерфакса" относительности применения директивы к религиозным организациям сообщили, что размещенный проект приказа разработан в соответствии с положениями ст 16.1 Закона о благотворительности (вступает в силу в октябре 2020 года).

"Согласно ее пункту 12 указанная статья не применяется в отношении ящиков, размещенных религиозными организациями, - сообщили в пресс-службе. - Следовательно, и приказ не распространяется на религиозные организации".