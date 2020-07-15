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Сторонники арестованного губернатора Фургала снова вышли на улицы Хабаровска

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в Хабаровске.

Люди прошли от площади имени Ленина по улице Муравьева-Амурского к Комсомольской площади. Далее свернули на улицу Тургенева, к площади Славы. Колонну поддерживают сигналами автомобилисты.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

Шествие сопровождают полицейские, но не вмешиваются.

С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора, которого обвиняют в организации убийств и покушении на убийство ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

Самая многочисленная акция прошла в городе 11 июля, когда по центральным улицам прошли, по данным УМВД по региону, от 10 до 12 тыс. горожан.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к жителям города с просьбой воздержаться от участия в подобных шествиях, в том числе и из-за роста случаев коронавируса в городе.

Хроника 09 – 15 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Хабаровский край Хабаровск Сергей Фургал

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