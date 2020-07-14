Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шум от митингов в защиту Фургала

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В администрацию Хабаровска поступают жалобы жителей центральных улиц на шум во время несанкционированных акций, которые с субботы проходят в городе.

"Да, такие жалобы есть", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии во вторник.

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах.

Самая многочисленная акция состоялась в субботу, когда по центральным улицам прошли, по данным полиции, от 10 тыс. до 12 тыс. горожан. Акции продолжались в воскресенье и в понедельник, причем 12 июля митингующие разошлись с площади имени Ленина только во втором часу ночи. Четыре человека были задержаны, один из участников митинга был сильно пьян.

Шум на улицах усиливали и гудки проезжающих мимо машин с протестующими.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук попросил жителей города воздержаться от участия в подобных шествиях и мероприятиях, в том числе и из-за участившихся случаев коронавируса в городе.