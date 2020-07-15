Полиция стала раздавать маски участникам неразрешенного митинга в Хабаровске

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции начали раздавать защитные маски митингующим на площади имени Ленина в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передал корреспондент "Интерфакса.

Часть участников пришла на митинг в масках, но многие были без средств защиты.

Ранее представители правительства Хабаровского края и мэр города Сергей Кравчук обратились к населению с просьбой подумать о своем здоровье, прежде чем идти на несанкционированные мероприятия.

В регионе продолжают фиксировать рост случаев коронавируса. Несколько дней подряд количество заболевших ежедневно превышает 100 человек.

О задержании губернатора Фургала стало известно в ночь на 9 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники, утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора преступлений. Кроме того, Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.