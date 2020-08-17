В деле Голунова остались неустановленные лица

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Из уголовного дела бывших полицейских, которые задерживали журналиста Ивана Голунова, выделено в отдельное производство дело на неустановленных лиц, сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

"Завершили с Иваном Голуновым ознакомление с материалами уголовного дела. В отношении неустановленных лиц выделено уголовное дело", - сказал он, не раскрывая подробностей.

4 августа источник "Интерфакса" сообщил, что пяти фигурантам дела предъявлено обвинение в окончательной редакции, но заказчика преступления следствие не установило: в тексте обвинения "заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует", хотя в ходе расследования прорабатывалась версия, что заказчик в этом деле мог быть. По его сведениям, мотивом бывших полицейских следствие считает продвижение по службе и корыстные побуждения.

7 августа в СК сказали, что расследование дела завершено. 10 августа Бадамшин рассказал, что три тома дела засекречены, поскольку содержат гостайну.

Фигурантам дела вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия, фальсификацию доказательств и незаконный оборот наркотиков в крупном размере. По версии следствия, сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики, а потом на журналиста было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Он был задержан в центре Москвы 6 июня, а пять дней спустя его уголовное дело было прекращено за отсутствием доказательств его вины.

Ляховец вину отрицает и считает, что журналиста освободили безосновательно и по политическим мотивам. Коновалов признал вину в подбросе наркотиков, дал показания на Ляховца и после этого был переведен под домашний арест. Уметбаев признал в суде, что ударил Голунова при конвоировании, и попросил у него прощения.