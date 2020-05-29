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Признавший вину по "делу Голунова" полицейский дал показания на другого фигуранта

Признавший вину по "делу Голунова" полицейский дал показания на другого фигуранта
Денис Коновалов в Басманном суде
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Бывший полицейский, признавшийся в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, Денис Коновалов в ходе очной ставки сообщил, что о его фальсификации доказательств знал другой полицейский - Акбар Сергалиев.

"Коновалов в ходе очной ставки с Сергалиевым заявил, что последний был в курсе того, что их начальник - Игорь Ляховец поручил ему "подстраховать" результаты оперативно-розыскных мероприятий", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в пятницу.

Он также рассказал, что сегодня в рамках следственных действий проводится очная ставка Голунова с Сергалиевым.

"По словам Коновалова, другие фигуранты дела могли догадываться о том, что он сделал, но сам он им об этом не говорил", - отметил собеседник.

Источник добавил, что уже готовы результаты экспертизы допроса Коновалова на полиграфе.

2 июня Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продление срока содержания под стражей до 7 сентября четырем бывшим полицейским, обвиняемым по "делу Голунова". На аналогичный период следствие просит продлить домашний арест Коновалову.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. В феврале Голунов сообщил, что получил извинения от прокуратуры ЗАО Москвы за необоснованное уголовное преследование.

Иван Голунов Денис Коновалов

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