Бывший полицейский в суде извинился перед Голуновым

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Мосгорсуде бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев извинился перед журналистом "Медузы" Иваном Голуновым за то, что ударил его при конвоировании в начале июня 2019 года.

"Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову. (...) Мое неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник. Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, и в отношении меня оно будет таким же", - сказал он.

Позднее суд подтвердил законность ареста бывшего полицейского и отклонил просьбу защиты смягчить меру пресечения.

Адвокаты Уметбаева попросили суд перевести его из СИЗО под домашний арест в квартиру отца. Они утверждают, что он не участвовал в подбрасывании наркотиков и фальсификации других доказательств в отношении Голунова, а признает вину только в том, что ударил задержанного. 30 января его защита в суде заявляла, что он не участвовал в задержании журналиста, а только конвоировал его и участвовал в обыске его квартиры.

11 марта Мосгорсуд рассмотрит еще три жалобы на арест бывших сотрудников УВД по ЗАО, в том числе, начальника отделения - Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором задержания Голунова по ложному обвинению.

Адвокат пятого задержанного, Дениса Коновалова, Алексий Губкин, отозвал жалобу на арест своего клиента, поскольку 26 февраля его перевели под домашний арест по просьбе следствия. Коновалов ранее признался, что участвовал в фальсификации доказательств по делу Голунова и что Ляховец велел ему подбросить журналисту наркотики. Ляховец не признает свою вину и отвергает эти обвинения.

Пять бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы были арестованы 30 января. Это Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и их бывший начальник Игорь Ляховец. По версии следствия, 6 июня они задержали Голунова, подбросили ему ранее приобретенные наркотики, и в результате на журналиста завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

11 июня Голунова освободили, а уголовное дело в его отношении закрыли за непричастностью к преступлении. Причастных к его задержанию полицейских уволили. Уголовное дело на них завели только в декабре 2019 года, а задержали их в конце января 2020 года.