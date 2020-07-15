Губернатор Фургал рассказал ОНК, что от него требовали подать в отставку

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не получает свежих газет в СИЗО "Лефортово", а также писем и передач, сообщила в среду "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева; собеседница агентства также заявила, что от губернатора требовали уйти в отставку.

"Посетили вчера Фургала, он пока в карантинной камере с неработающим телевизором. Ему принесли газеты от начала месяца. В разговоре он спрашивал, говорят ли о нем, ругают ли. Переживает, что оторван от реальности", - сказала Меркачева.

"В ходе встречи один из членов комиссии спросил, не оказывали ли на него давление, чтобы он оставил свой пост, на что Фургал успел ответить, что в СИЗО такого давления не оказывали, но требовали этого в другом месте", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, хабаровский губернатор может слушать радио, но только один научно-популярный канал. Фургал также пожаловался, что до сих пор не получил писем и передач.

Дело Фургала

О задержании Фургала Следственный комитет РФ сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники, утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора преступлений. Сам губернатор свою вину не признает.

Кроме того, подчеркнули в СКР, в настоящее время Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.