Фургалу предъявили обвинение в причастности к убийствам предпринимателей

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время ознакомления с протоколом задержания Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в причастности к убийствам хабаровских бизнесменов в 2004-2005 годах.

"По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал допрошен в качестве обвиняемого", - сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко в четверг "Интерфаксу".

Фургалу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33 и пунктами "б", "ж", "з" части 2 статьи 105; частью 3 статьи 33, пунктами "а", "б", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

Шесть часов допроса

Следователи в Москве завершили допрос Сергея Фургала. Как передает корреспондент "Интерфакса", задержанного губернатора вывезли с территории Следственного комитета на Техническом переулке после шести часов допроса.

Ранее Петренко сообщила "Интерфаксу" о задержании Фургала, а также проверке на его причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.

По словам Петренко, в рамках уголовного дела арестованы четверо обвиняемых в этих преступлениях участников преступной группы, их показания стали основанием к задержанию губернатора.

С чем связано задержание

По данным информированного источника "Интерфакса", задержание Фургала связано с расследованиями убийств хабаровских предпринимателей Евгения Зори (2004 год) и Олега Булатова (2005 год), а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области. В частности, отметил источник, Фургал заказал физическое устранение Зори как одного из своих конкурентов.

В ноябре прошлого года суд в Москве арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям.

Кроме этого, были арестованы предполагаемые соучастники Мистрюкова – Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.