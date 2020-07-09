Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47Заразились
на 09.07В России 707 301+6 509В мире 12 041 480+211 878

Фургалу предъявили обвинение в причастности к убийствам предпринимателей

Фургалу предъявили обвинение в причастности к убийствам предпринимателей
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время ознакомления с протоколом задержания
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в причастности к убийствам хабаровских бизнесменов в 2004-2005 годах.

"По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал допрошен в качестве обвиняемого", - сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко в четверг "Интерфаксу".

Фургалу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33 и пунктами "б", "ж", "з" части 2 статьи 105; частью 3 статьи 33, пунктами "а", "б", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

Шесть часов допроса

Следователи в Москве завершили допрос Сергея Фургала. Как передает корреспондент "Интерфакса", задержанного губернатора вывезли с территории Следственного комитета на Техническом переулке после шести часов допроса.

Ранее Петренко сообщила "Интерфаксу" о задержании Фургала, а также проверке на его причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.

По словам Петренко, в рамках уголовного дела арестованы четверо обвиняемых в этих преступлениях участников преступной группы, их показания стали основанием к задержанию губернатора.

С чем связано задержание

По данным информированного источника "Интерфакса", задержание Фургала связано с расследованиями убийств хабаровских предпринимателей Евгения Зори (2004 год) и Олега Булатова (2005 год), а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области. В частности, отметил источник, Фургал заказал физическое устранение Зори как одного из своих конкурентов.

В ноябре прошлого года суд в Москве арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям.

Кроме этого, были арестованы предполагаемые соучастники Мистрюкова – Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

Хроника Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Хабаровский край

Новости по теме

Новости

Минздрав взял на контроль ситуацию с дефицитом онкологического препарата "Винкристин"

Минздрав взял на контроль ситуацию с дефицитом онкологического препарата "Винкристин"

Верзилову понравилась проведенная ему судебно-психиатрическая экспертиза

VEON рефинансировал кредит ВТБ на 30 млрд рублей

Пандемия коронавируса

Мурашко заявил об отсутствии данных о бесплодии у переболевших коронавирусом

Мурашко заявил об отсутствии данных о бесплодии у переболевших коронавирусом

МИД отверг утверждения о российском следе в белградских беспорядках

Что произошло за день: четверг, 9 июля

Чернышенко не подтвердил сообщения о списке стран для возобновления перелетов

В Госдуме уличили Youtube в подтасовках материалов о голосовании по поправкам в Конституцию

В Госдуме уличили Youtube в подтасовках материалов о голосовании по поправкам в Конституцию

Врио главы Поморья заявил, что вопрос объединения региона и НАО еще не закрыт

PayPal с 31 июля откажется от внутренних переводов по России

PayPal с 31 июля откажется от внутренних переводов по России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');