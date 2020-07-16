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В СКР заявили о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к убийствам

В СКР заявили о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к убийствам
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Следствие по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала располагает неопровержимыми доказательствами его участия в убийствах предпринимателей в 2004-2005 годах, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Речь идет об убийствах бизнесменов Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушении на Александра Смольского. Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

"С учетом тяжести совершенных преступлений и санкции соответствующей статьи УК РФ именно суд решит вопрос о применении сроков давности. Но у следствия не вызывает никаких сомнений участие Фургала в качестве непосредственного заказчика убийств", - сказала Петренко.

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Она подчеркнула, что попытки найти виновных никогда не прекращались, но осложнялись тем, что знавшие о преступлениях были запуганы и оказывались давать показания. Тем не менее, в материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе "имелись разрозненные показания отдельных свидетелей об обстоятельствах преступлений и возможной причастности Фургала".

Подробности убийств

Петренко рассказала, что убийство Зоря было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Евгением Зоря железобетонного завода. "Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих", - сказала Петренко.

По ее словам, второй жертвой Фургала и его соучастников стал его же компаньон - Булатов, "который подозревал Фургала в причастности к убийству Зоря".

Опасаясь разоблачения, обвиняемый вместе с подельником организовал убийство Булатова. "Физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе - компании "МиФ", которая занималась скупкой и перепродажей металлолома", - сказала представитель СК.

По данным ведомства, позднее, расширив свой бизнес, Фургал открыл в одном из населенных пунктов Амурской области пункт приема металла.

"Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Фургал, желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса. Этот конфликт Фургал решил уже, по-видимому, привычным способом, организовав через соучастников убийство потерпевшего. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил", - сказала Петренко.

По ее словам, также в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, "вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала".

"Стоит отметить, что одним из приближенных Фургала является Александр Карепов, ставший его помощником в период работы депутатом Госдумы. В начале 2000-х годов Карепов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми "тимофеевскими", - сказала собеседница агентства.

Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники.

"Сам же Фургал неоднократно прикрывался своим депутатским статусом и не являлся к следователю для дачи показаний", - сказала Петренко.

Сергей Фургал был арестован 10 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Смольского и убийства Зори и Булатова. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Сам Фургал все обвинения отвергает.

Хроника 09 – 16 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Хабаровский край СКР Сергей Фургал

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