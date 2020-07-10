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Адвокат Фургала заявил, что в деле хабаровского губернатора нет политики

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В уголовном деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала нет политической составляющей, заявляет защита чиновника.

"Политическая составляющая не наша тема", - сообщил в пятницу журналистам в суде адвокат губернатора Борис Кожемякин. Адвокат также рассказал, что Фургал на заседании в Басманном суде Москвы по избранию ему меры пресечения не признал вины.

"Наш подзащитный заявил о полной непричастности к преступлениям", - подчеркнул Кожемякин. Защитник отметил, что его подзащитный и другие адвокаты просили суд избрать губернатору любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Басманный суд в пятницу рассматривает ходатайство следствия об аресте губернатора в закрытом режиме, поскольку СКР заявил, что нескольким участникам процесса поступали угрозы и они находятся под государственной защитой.

Накануне, 9 июля, СКР предъявил Фургалу обвинение в совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств). Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.

По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Его также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники, утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора преступлений.

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.

Хроника 09 – 10 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Борис Кожемякин Басманный суд Москва Хабаровский край

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