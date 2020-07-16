Фургал в СИЗО прочитал "Атлант расправил плечи" и приступил к фантастике

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, лечится от сыпи на руках в СИЗО "Лефортово", читает книги. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Сегодня посещал Сергея Фургала, который находится в карантинном отделении СИЗО-2 ФСИН России "Лефортово". Настроение у него бодрое, сокамерников по-прежнему нет. Аллергическая реакция в виде сыпи на руках, возникшая ранее, постепенно проходит, благодаря оказываемой в СИЗО медицинской помощи. Сам Сергей Фургал по поводу сыпи сказал: "Штука опасная, сейчас лечат. Вроде проходит", - сказал Мельников в четверг "Интерфаксу".

Он напомнил, что члены ОНК дали рекомендации руководству СИЗО, чтобы Фургалу выдали в камеру антенну, так как без неё не работал телевизор, сейчас ему выдали антенну, но телевизор так и не заработал.

"По условиям содержания Сергей Иванович сказал: "Внешне все благопристойно: условия нормальные, холодильник, радио и телевизор есть, питание однообразное – есть можно". По его словам, отношение сотрудников уважительное, какого-либо давления в СИЗО не оказывается", - добавил Мельников.

Ответственный секретарь столичной ОНК также сообщил, что Фургал активно пользуется библиотекой. "Уже прочитал произведение "Атлант расправил плечи". Сейчас читает фантастику за авторством Глена Кука. "Никогда не думал, что будет столько свободного времени", - сказал Сергей Фургал, когда мы говорили о библиотечном фонде следственного изолятора", - рассказал Мельников.

Член партии ЛДПР Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.

9 июля губернатор Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября.

Фургалу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33 и пунктами "б", "ж", "з" части 2 статьи 105; частью 3 статьи 33, пунктами "а", "б", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств). По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгения Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.

11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.