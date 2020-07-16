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Адвокат Фургала не слышал о давлении на своего клиента

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Адвокат Сергея Фургала Борис Кожемякин не слышал о давлении на своего подзащитного, в том числе о требованиях, чтобы тот подал в отставку с поста губернатора Хабаровского края.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Об этом он знает только из печати, встречи с клиентом у защиты пока не было и следственные действия с ним не проводились, добавил он.

По сведениям адвоката, никаких новых обвинений Фургалу не предъявлялось.

Губернатор находится в СИЗО "Лефортово", он был арестован 10 июля. 14 июля его посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

После этого член ОНК Ева Меркачева сообщала, что один из правозащитников спросил Фургала, не оказывали ли на него давление, чтобы он оставил свой пост. "Фургал успел ответить, что в СИЗО такого давления не оказывали, но требовали этого в другом месте", - добавила она.

Губернатора обвиняют в организации заказных убийств и покушения на убийство бизнесменов в 2004-2005 годах. В СКР говорят, что показания на него дали уже арестованные фигуранты дел об этих убийствах. Он вину отрицает.

16 июля Мосгорсуд подтвердил решение о его аресте до 9 сентября. Адвокат Кожемякин после суда отметил, что его подзащитный с момента ареста не получал писем или посылок, а также что защита не имела возможностей встретиться с ним в "Лефортово".

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Хроника 09 – 16 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Мосгорсуд Басманный суд Лефортово Хабаровский край СКР Ева Меркачева Борис Кожемякин

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