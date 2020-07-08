Глава РТС призвал задуматься о поддержке независимых АЗС в условиях пандемии

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сложившуюся ситуацию с ценообразованием на топливном рынке с полным основанием можно назвать тяжелой для независимых АЗС. Настал момент, когда нужно задуматься о поддержке частных заправок в условиях пандемии, заявил "Интерфаксу" президент Российского топливного союза (РТС, объединяет частных трейдеров и владельцев АЗС) Евгений Аркуша.

Основные проблемы

По его словам, падение спроса на нефтепродукты из-за самоизоляции, нанесло серьезный удар по топливному рынку, последствия которого будут ощущаться еще долго. Но независимые АЗС, вынужденные уже третий месяц самостоятельно бороться с нарастающими проблемами, в данный момент находятся на определенной экономической грани.

Собеседник агентства напомнил, что на фоне длящегося уже третий месяц роста биржевых цен на нефтепродукты (он значительно превысил инфляцию) сложился диспаритет оптовых и розничных цен. В итоге оптовые цены фактически сравнялись с розничными, а в ряде регионов даже превышают их. При этом увеличение стоимости топлива на АЗС, которое наблюдается в последние несколько недель, ожидаемо ниже уровня инфляции.

В результате независимые АЗС сегодня вынуждены работать в убыток, говорит Аркуша. Кроме того, они сталкиваются с нехваткой нефтепродуктов для своих заправок - восстанавливающееся производство топлива пока не покрывает стремительно растущий спрос на АЗС. При этом частные АЗС в некоторых регионах страны, где нет крупных нефтяных компаний, являются основным поставщиком нефтепродуктов для населения, а потому выполняют социальную функцию, считает он.

"В текущей ситуации именно независимые розничные сети АЗС работают с прямыми убытками, но продолжают даже в этих условиях снабжать топливом потребителей, понимая высокую социальную ответственность своего бизнеса. Потери АЗС нефтяных компаний все-таки компенсируются высокими оптовыми ценами. Целесообразно признать независимые розничные сети пострадавшими в условиях пандемии с решением вопроса снижения кредитных нагрузок", - сказал Аркуша.

Проблемы рынка - наши проблемы

По словам Аркуши, протокол совещания, прошедшего в Минэнерго 30 июня, отразил не только все существующие проблемы топливного рынка, но и то, насколько по-разному участники рынка оценивают происходящее.

Так, Минэнерго называет баланс производства и реализации моторного топлива на внутреннем рынке профицитным. Тогда как ФАС, СПбМТСБ и Российский топливный союз считают основной причиной роста биржевых котировок, а вслед за ними и оптовых цен, нарушение баланса спроса и предложения из-за стремительного восстановления спроса, за которым не успевает предложение. Хотя производство нефтепродуктов растет, но пока, видимо, недостаточными темпами.

"Безусловно, на ход биржевых торгов и, соответственно, на ценовые индикаторы, влияют факторы, о которых говорили все участники совещания. Основными проблемами являются равномерность и регулярность торгов не только компаниями, являющимися доминирующими, но и не доминирующими, в том числе и внутри торговой сессии. А также необходимость осуществлять покупки нефтяными компаниями и аффилированными с ними лицами только в дополнительную торговую сессию, возможные торговые манипуляции, влияющие на ход биржевых торгов и ряд других", - говорит глава РТС.

Причина и следствия

Но основной причиной, по его мнению, все-таки, остается недостаточная ликвидность биржевых торгов.

"И здесь возникает основное противоречие между требованиями регулятора и поведением производителей. Требование увеличения производства и поставок моторного топлива на внутренний рынок, в основном это касается бензина, наталкивается на экономическую неэффективность таких действий для нефтяных компаний в сегодняшних условиях. Здесь оказывают влияние установленные критерии расчета демпфера, параметры внешнего рынка нефти и нефтепродуктов, курс рубля, особенности налогообложения, установленные налоговым маневром", - поясняет он.

Несомненно, добавляет собеседник агентства, действия регуляторов, подкрепленные в июле ростом маржинальности НПЗ, привели к увеличению объемов продаж на бирже и наметившейся тенденции снижения биржевых индикаторов. Но в абсолютном выражении биржевые цены остаются на уровне или даже выше розничных цен.

"Особенно сильно выросли оптовые цены на бензин АИ-95. Причем разница между его ценой и ценой бензина АИ-92 достигает невероятных 8 тысяч рублей за тонну! И все видят ощутимый неудовлетворенный спрос на 95-й бензин на бирже и в мелкооптовом сегменте. Скорее всего, это произошло из-за изменения структуры потребления бензинов этих марок. Сегодня потребление бензинов марок АИ-92 и АИ-95 в среднем по стране в пропорции составляет 50% на 50%. Тогда как производство ориентируется на цифры 60% - 92-й бензин и 40% - 95-й", - рассуждает Аркуша.

Список мер

Перечисляя меры, которые необходимо предпринять для стабилизации топливного рынка, он говорит: "Безусловно, в первую очередь нужно продолжить работу по наращиванию объема производства и поставок топлива по всем каналам сбыта. Обязательно нужно увеличивать нормативы продаж на бирже и для доминантов по совместному приказу ФАС и Минэнерго, и для недоминантов, выполнение нормативов для которых является одним из условий получения демпфера на нефтепродукты и отрицательного акциза на нефть. Кроме того, для скорейшего насыщения рынка и устранения диспаритета оптовых и розничных цен целесообразно отменить запрет импорта моторного топлива и ограничить экспорт за исключением поставок для собственных нужд за рубежом. В июне 2020 года на экспорт было отгружено 200 тысяч тонн бензина 5 класса, что даже больше, чем в июне 2019 года".

"И что очень важно, считаю, что независимые АЗС нужно включить в перечень отраслей, пострадавших от пандемии. Это поможет им решить вопросы, связанные с кредитами и нехваткой оборотных средств. И таким образом поддержать частный топливный бизнес, на который приходится 60% розничных сетей АЗС в России", - сказал Аркуша.