В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.

В ходе митинга, пикетов и шествий, прошедших при тридцатиградусной жаре в течение почти пяти часов, задержаний не было. Митингующие, вопреки предупреждениям властей и врачей об угрозе распространения коронавируса, собрались в полдень на площади имени Ленина, как и в прошлые дни с 11 июля.

Затем активисты, среди которых были и молодые, и пожилые люди, прошли по центральным улицам и вернулись к зданию краевого правительства. В этот раз был проведен также пикет возле администрации города Хабаровска в знак протеста против высказываний мэра Сергея Кравчука, который заявил, что часть митингующих являются провокаторами и получают за это деньги.

Полиция спокойно реагировала на действия собравшихся, девушки-полицейские снова раздавали медицинские маски. Из-за жары несколько человек обращались за помощью к дежурившим врачам, помощь оказывалась на месте.

Как сообщалось, в Хабаровске уже неделю продолжаются уличные акции после ареста губернатора края Сергея Фургала. Самый масштабный митинг прошел 11 июля. По данным полиции, на него собрались от 10 до 12 тыс. человек.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.