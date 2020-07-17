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В Хабаровске снова собрался митинг сторонников Фургала, несмотря на "день тишины"

В Хабаровске снова собрался митинг сторонников Фургала, несмотря на "день тишины"
Архивное фото
Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - На площади Ленина в центре Хабаровска началась очередная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, передал корреспондент "Интерфакса". Митинги и шествия с требованиями освободить чиновника или судить его в Хабаровске проходят седьмой день подряд.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

В пятницу акция оказалась самой малочисленной. Участники это объясняют распространенным в соцсетях сообщением о том, что 17 июля предлагалось провести "день тишины" - перерыв в митингах, однако люди все же вышли на улицы.

Демонстранты прошли от площади Ленина по центральным улицам города и вернулись к зданию правительства Хабаровского края.

Несколько человек сообщили, что приехали в Хабаровск из Владивостока специально для участия в митинге.

Баннер с призывом соблюдать тишину на здании больницы, расположенной по ходу движения колонны, и трансляция сообщений на экране о наказании за несанкционированные митинги, не изменили намерений участников. Также в пятницу ФСБ сообщила, что задержала человека, который хотел совершить теракт в Хабаровске в местах массового скопления людей.

На всем маршруте их сопровождали полицейские, не вмешиваясь в происходящее.

Автомобилисты в поддержку участников сигналили редко.

Одновременно стихийная акция проходит в других населенных пунктах края. Так, в Эльбане люди выложили из зажженных свечей слова поддержки в адрес Фургала.

Губернатора задержали 9 июля, перевезли в Москву и арестовали по обвинению в причастности к организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. После его ареста жители края начали выходить на улицу и выражать ему поддержку.

Самая массовая уличнае акция в поддержку арестованного прошла 11 июля. По оценкам полиции, только в Хабаровске на нее пришло от 10 000 до 12 000 человек.

На третий день протестов в регион приехал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что люди имеют право высказывать свое мнение, выходя на улицу, но добавил, что администрация Фургала работала плохо и в регионе весьма плоха ситуация с коронавирусом.

Адвокат губернатора Борис Кожемякин 16 июля сообщил, что Фургал благодарен избирателям, но не одобряет митинги в его поддержку.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Сергей Фургал Хабаровск Хабаровский край

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