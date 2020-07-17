На главной площади Хабаровска появился баннер "Я/Мы просим тишины"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - На площади Ленина в Хабаровске на здании выходящей на площадь больницы №2 имени Д.Н. Матвеева, вывесили баннер "Я/Мы просим тишины". Призыв к протестующим сторонникам губернатора Сергея Фургала сделан от имени "врачей и пациентов больницы".

На здании больницы в Хабаровске появился огромный плакат с надписью: "Я/МЫ ПРОСИМ ТИШИНЫ", подписанный врачами и пациентами больницы №2.



Это связано с увеличением числа заболевших коронавирусом в регионе после митингов. pic.twitter.com/97GTyItTba — Светлана (@mqvMWylYnhiPwR1) July 17, 2020

Баннер, размером около 80 квадратных метров, виден всем, кто находится на площади.

Горбольница имени Д.Н. Матвеева специализируется на челюстно-лицевой хирургии и лечении заболеваний ЛОР-органов у взрослых и детей. Она находится в ведении министерства здравоохранения Хабаровского края.

В пресс-службах правительства региона и города "Интерфаксу" сообщили, что власти не имеют отношение к этому баннеру. Министр здравоохранения края Александр Витько заявил, что не знает, кто его повесил. Главврач больницы для комментариев пока не доступен.

Именно на площади Ленина начинаются шествия и проходят митинги в поддержку арестованного главы региона.

Кроме этого баннера, на улицах города появились и другие, с аналогичными призывами, но не такие крупные. Плакаты встречаются по маршруту, которым всю минувшую неделю ходили участники несанкционированных митингов.

Шествия, пикеты и автомобильные акции проходили шесть дней подряд.

Впервые о жалобах горожан на шум на центральных улицах в мэрии Хабаровска сообщили 14 июля.

Сторонников Фургала просили прекратить несанкционированные демонстрации представители правительства Хабаровского края, мэр города, спортсмены, общественные деятели. Они делали это через официальные сайты и в соцсетях. Они подчеркивали, что скопления людей могут привести к еще более серьезному росту заражения коронавирусом в крае, где и так ежедневно фиксируется около 100 новых случаев. Коечный фонд в Хабаровске занят на 90%.

Самая массовая уличные акция в поддержку арестованного прошла 11 июля. По оценкам полиции, только в Хабаровске н нее пришло от 10 000 до 12 000 человек.

На третий день протестов в регион приехал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что люди имеют право высказывать свое мнение, выходя на улицу, но добавил, что администрация Фургала работала плохо и в регионе весьма плоха ситуация с коронавирусом.

15 июля оперативный штаб при правительстве по борьбе с COVID-19 обратил внимание, что Хабаровский край - единственный регион, где продолжается стабильный рост заболеваемости.

"В Хабаровском крае складывается тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. За минувшие сутки заболели 119 человек. Это самый большой показатель на Дальнем Востоке. Власти региона рассматривают возможность возврата к ограничительным мероприятиям, которые ранее были отменены", - сообщила 17 июля пресс-служба правительства края.