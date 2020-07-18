Несанкционированный митинг за губернатора начался в Хабаровске

Митинг в поддержку Сергея Фургала (архив) Фото: Евгения Пустовит/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Жители Хабаровска снова пришли на площадь имени Ленина, где уже неделю продолжаются несанкционированные акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного 10 июля по подозрению в организации убийств, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.

Митингующие собираются у здания правительства края. Многие в футболках и с флажками с надписями в поддержку главы региона. У некоторых с собой громкоговорители, кто-то раздает наклейки.

В этот раз пришло много пожилых людей, несмотря на жаркую погоду. По прогнозам синоптиков, в городе сегодня ожидается до плюс 32 градусов.

За акцией наблюдают полицейские, их не больше чем в будние дни, когда проходили митинги и шествия по центральным улицам. Сотрудницы полиции начали раздавать собравшимся медицинские маски.

Накануне власти края и города обратились к жителям с просьбой воздержаться от участия в массовых мероприятиях, так как в городе продолжается рост случаев заражения коронавирусом. Ежедневно фиксируется около 100 и выше заболевших.

В Хабаровске уже неделю продолжаются уличные акции после ареста губернатора края Сергея Фургала. Самый масштабный митинг прошел 11 июля. По данным полиции, на него собрались от 10 до 12 тыс. человек.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.