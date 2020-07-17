Врио губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время

Решение примет президент РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в пятницу сообщил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время.

"Будет решать президент, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято", -сообщил Трутнев во Владивостоке.

Он подчеркнул, что вопрос будет решен в ближайшее время, так как "отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности".

Как сообщалось, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.

С 11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.