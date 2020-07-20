Жители Хабаровска вышли на очередную акцию в поддержку Фургала, несмотря на дождь

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Несмотря на дождливую погоду, сторонники арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проводят очередную несанкционированную акцию в Хабаровске.

Несколько десятков человек собрались вечером в понедельник на площади имени Ленина возле здания правительства края. Люди стоят под зонтами, общаются друг с другом, созваниваются с теми, кто еще находится в дороге. Сотрудников полиции не видно.

Участники пришли без плакатов и транспарантов, передает корреспондент "Интерфакса". Пока не ясно, пойдут ли они шествием по привычному маршруту по центральным улицам.

Как сообщалось, с 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные уличные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала. Самые массовые митинги и шествия прошли 11 и 18 июля, когда, по данным полиции и мэрии, собирались до 12 тыс. человек.

Губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам чиновник отрицает свою вину и причастность к преступлениям.