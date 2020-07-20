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Митингующие потребовали перенести суд над Фургалом в Хабаровск

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В понедельник сторонники арестованного губернатора Сергея Фургала под дождем провели шествие в его поддержку и сделали краткую остановку у здания краевого управления МВД, передает корреспондент "Интерфакса". Они потребовали, чтобы чиновника судили в Хабаровске.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Пикет у здания управлени на Уссурийском бульваре продолжался не более пяти минут, к участникам акции никто не вышел. Потом колонна пошла дальше.

Как и в предыдущие дни, протестующие встретились вечером на площади Ленина у здания краевого правительства. Туда пришли несколько десятков человек. После получасового митинга они пошли по улицам города.


Акции в поддержку Фургала проходят ежедневно с 11 июля, 18 и 19 июля к хабаровчанам присоединились жители Владивостока, которые у себя в городе провели несогласованные протесты. В МВД оценили численность самых массовых акций, которые состоялись в субботу 11 и 18 июля, в 10-12 тысяч человек.

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске, доставили в Москву и 10 июля арестовали по обвинению в причастности к организации заказных убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Он вину не признает.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

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ХабаровскПлощадь Борцов за власть советов. Владивосток.ХабаровскХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскХабаровскВладивостокВладивостокВладивосток.
Хабаровск
Хроника 09 – 20 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Хабаровск МВД Хабаровский край

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