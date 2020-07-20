Адвокат Уилана спрогнозировал его обмен в сентябре

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - У защиты гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, есть неподтвержденная информация, что его могут обменять в сентябре. Об этом сообщила адвокат Ольга Карлова. Она сослалась на "определенные источники", не назвав их.

По ее словам, еще 17 июля ее подзащитный оставался в СИЗО "Лефортово" и чувствовал себя хорошо.

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана, бывшего морского пехотинца, к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Он вину не признал, но обжаловать приговор не стал. 3 июля приговор вступил в силу, однако спешно этапировать американца в колонию не стали.

На прошлой неделе Мосгорсуд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора Уилану. По словам Карловой, это значит, что "в течение недели будет этапирование в колонию". "Но в случае Пола, я думаю, все зависит от переговоров об обмене, насколько успешно они проходят", - добавила она.

Ранее источники говорили, что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках их помилования президентами и что переговоры могут занять несколько месяцев. Официально эта информация не подтверждалась. Адвокат Бута и Ярошенко Алексей Тарасов заявил, что россияне готовы просить президента США Дональда Трампа о помиловании, если Вашингтон и Москва договорятся.