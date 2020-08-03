Адвокаты Уилана выяснят, правда ли его этапировали из "Лефортово"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Защита осужденного за шпионаж гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана намерена выяснять, действительно ли он был переведен из СИЗО "Лефортово".

"Мы будем выяснять вопрос с его возможным этапированием. Точной информацией об этом мы пока не располагаем", - сказала "Интерфаксу" адвокат Ольга Карлова.

По ее словам, у защиты на 10 августа запланировано посещение Уилана.

Со своей стороны член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила агентству, что в среду Уилан еще находился в "Лефортово".

Ранее брат американца Дэвид Уилан сообщил "Интерфаксу", что его осужденный брат, возможно, переведен из "Лефортово". При этом он отметил, что семья, как и представители четырех дипведомств, не знает, когда и куда отправили Уилан.

Мосгорсуд в середине июля направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора Уилану. По словам адвоката Ольги Карловой, "обычно это означает, что где-то в течение недели будет этапирование" в колонию. "Но в случае Пола, я думаю, все зависит от переговоров об обмене, насколько успешно они проходят", - сказала Карлова.

Мосгорсуд 15 июня приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. Свою вину американец не признал, но решение суда решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Приговор Уилану вступил в силу 3 июля. Тогда осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках их помилования президентами двух стран.

Адвокаты американца сообщали, что располагают неподтвержденной пока информацией, что его обмен может состояться в сентябре.