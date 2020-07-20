Политолог спрогнозировал спад протестов в Хабаровске после назначения врио губернатора

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Назначение временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева - попытка успокоить ситуацию с массовыми протестами в регионе после ареста экс-главы региона Сергея Фургала, считает политолог Илдус Ярулин.

"Такое назначение - во всяком случае, попытка как-то эту ситуацию нивелировать. Это один из вариантов, которые давно предлагали. Возможно, сейчас митинги пойдут на спад, хотя они и так уже носят гротесковый характер", - сказал "Интерфаксу" Ярулин - профессор, директор института социально-политический технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета.

Что касается самой кандидатуры врио главы края, политолог усомнился, что он надолго задержится в регионе. "Здесь надо решать огромные экономические задачи. Поэтому мне кажется, что Дегтярев сюда ненадолго, до выборов (пройдут в сентябре 2021 года - ИФ), во всяком случае, и нет у меня уверенности, что он в этих выборах будет участвовать", - добавил Ярулин.

По мнению эксперта, за год (до выборов губернатора - ИФ) отладить все процессы в регионе будет сложно. Он отметил, что люди, выходящие на митинги, требуют конкретно Сергея Фургала, а не представителя партии.

"Но если Дегтярев приедет и скажет, что будет добиваться суда (над Фургалом - ИФ) здесь, в Хабаровске, открытого, суда присяжных в соответствии с новым законодательством, то тогда он может уже какие-то симпатии завоевать", - считает политолог.

Решающими для новой политической повестки в крае, по мнению Ярулина, будут первые две недели, когда состоятся новые назначения. В частности, важной фигурой станет заместитель главы региона по внутренней политике.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио назначен представитель партии ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Он готов вылететь в Хабаровск.

С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные уличные акции в поддержку Фургала. Самые массовые митинги и шествия прошли 11 и 18 июля, когда, по данным полиции и мэрии, собирались от 10 до 12 тыс. человек.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву, на следующий день его арестовали. Экс-губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам Фургал отрицает свою вину.