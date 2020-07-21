ВШЭ включила Россию в топ-10 стран по эффективности противодействия пандемии COVID-19

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия вошла в первую десятку стран в рейтинге эффективности противодействия пандемии коронавируса, составленном экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ), пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ВШЭ.

Рейтинг был составлен на основе исследования "Насколько успешно разные страны противостояли эпидемии COVID-19?", проведенного Институтом государственного и муниципального управления и дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ. В него вошли 48 стран, в которых проживает 82,5% населения мира.

Участники рейтинга оценивались по трем критериям - медицинскому (результаты работы системы здравоохранения и сохранения жизней во время пандемии), социальному (сохранение доходов и занятости населения, обеспечение доступности образования) и экономическому (минимизация ущерба от пандемии для экономики). Россия в итоге заняла в рейтинге седьмое место, набрав 68 баллов.

В этом перечне РФ соседствует с Австрией (70) и Францией (67). В плане эффективности борьбы с коронавирусом Россия обогнала некоторые развивающиеся страны - Турцию (58 баллов), Украину (53) и Бразилию (49), а также часть развитых, например, Великобританию (62), США (58), Южную Корею (56), отмечают эксперты ВШЭ.

Лидером рейтинга оказалась Австралия, набрав 78 баллов из 100 возможных. В топ-3 также вошли Польша (75 баллов) и Япония (74). На последнем месте списка находятся Чили, Перу и Ирак (по 24 балла).