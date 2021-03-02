Компания Пумпянского стала основным претендентом на покупку ЧТПЗ

По данным источников "Интерфакса", переговоры ЧТПЗ и Загорского трубного завода прекратились

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший производитель труб в России, "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского решила купить Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у миллиардера Андрея Комарова, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, близкие к переговорам. По их сведениям, сделка может состояться в марте-апреле.

Летом 2020 года на рынке обсуждалась возможная M&A-сделка с участием группы ЧТПЗ Андрея Комарова, которая весной прошлого года отказалась от IPO. Тогда основными претендентами на челябинскую компанию назывались ТМК и Загорский трубный завод (ЗТЗ).

Одним из возможных вариантов рассматривалось создание альянса с ТМК, в данном случае речь не шла о потере контроля ЧТПЗ, рассказывали "Интерфаксу" источники в отрасли. Другой собеседник агентства также подтверждал переговоры двух сторон: по его данным, речь шла о покупке челябинского завода ТМК, но "компании не смогли договориться".

Вторым претендентом на активы ЧТПЗ источники называли тогда ЗТЗ, который "вел более агрессивные переговоры".

В июле пресс-служба ЧТПЗ объявила, что группа договорилась с ЗТЗ о создании промышленной группы для обеспечения предприятий ТЭК трубами. Сообщалось, что на первом этапе сделки Андрей Комаров вместе с неназванными партнерами войдет в капитал АО "ЗТЗ" в доле 50%.

Осенью 2020 года гендиректор ЧТПЗ Борис Коваленков констатировал стагнацию на рынке, вызванную переизбытком мощностей и высокой конкуренцией. Одним из способов выхода из стагнации он называл создание альянсов производителей труб.

"Мы прорабатываем такой вариант с ЗТЗ, - говорил он. - В какой форме это будет реализовано - СП, промышленный альянс или как-то еще - обсуждается в рамках созданной сторонами рабочей группы. Самое важное, что построение такого альянса направлено на укрепление рыночной позиции. В одиночку это сложно сделать, надо использовать максимум возможностей, которые позволяют тебе быть сильным".

Форма будущего альянса не была выработана и в начале этого года, рассказывали "Интерфаксу" источники, близкие к обеим компаниям, а в конце зимы стороны прекратили переговоры.

В перспективе ЗТЗ не рассматривает сделки M&A как сценарий расширения бизнеса, сообщили в ЗТЗ, отказавшись от других комментариев.

В ТМК и ЧТПЗ от комментариев отказались.