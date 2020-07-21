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Источники усомнились в возобновлении чартеров между РФ и Турцией этим летом

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россияне этим летом вряд ли смогут отправиться на турецкие курорты прямыми чартерными рейсами, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из авиакомпаний.

"Ведутся переговоры с турецкой стороной о возобновлении авиасообщения на условиях паритета и взаимности. Однако пока соответствующих телеграмм от авиационных властей, чтобы начать подготовку парка воздушных судов к возобновлению регулярной международной полетной программы, не поступало", - сказал собеседник агентства.

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"Для того, чтобы технически подготовить воздушные суда и экипажи к полетам, а также обеспечить загрузку кресел, требуется порядка двух недель. Таким образом, регулярные перевозки не возобновятся раньше августа, чартерное сообщение требует отдельной работы, которая включает формирование расписания и распределение слотов, плотную работу с туроператорами по обеспечению рентабельной загрузки воздушных судов. Вряд ли до конца лета массовое туристическое чартерное авиасообщение между российскими городами и турецкими курортами возобновится", - отметил источник.

По его словам, турецкие авиакомпании в случае открытия авиасообщения готовы обеспечить регулярные перевозки сразу из нескольких крупных городов России. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, речь идет о Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Казани. "Однако такие перевозки возможны только на принципах взаимности, а список предложенных турецкой стороной аэропортов не совпадает с предложениями Росавиации и Роспотребнадзора, направленными в правительство", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ведомства еще в начале июля подготовили и направили в правительство предложения о так называемом хабовом принципе возобновления международного авиасообщения. "Речь шла о возобновлении международных полетов на первом этапе из аэропортов крупных городов страны, которые могли бы аккумулировать по принципу "хабов" пассажиропоток из соседних регионов", - заявил источник.

"Предложенный список аэропортов формировался исходя из географического положения и эпидобстановки. В него попали аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, "Платов" в Ростове-на-Дону, "Кольцово" в Екатеринбурге, "Толмачево" в Новосибирске, а также аэропорт Владивостока", - сказал он.

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"На втором этапе, при отсутствии резкого скачка заболеваемости (коронавирусом - ИФ), в двухнедельный срок предполагалось расширить этот список. Однако распоряжений о том, что этот принцип вводится в действие, в обозримой перспективе также пока нет", - добавил собеседник агентства.

Между тем, другой источник в туротрасли также сомневается в возобновлении массового турпотока из регионов России на турецкие курорты этим летом.

"Пока вопрос о возобновлении чартерной программы с Турцией, особенно из регионов, остается открытым. Продажа путевок на турецкие курорты приостановлена. После того, как авиационные власти в двустороннем порядке согласуют решение о возобновлении авиасообщения, потребуется время, чтобы договориться с турецкой стороной, сформировать привлекательные предложения, продать туры и зафрахтовать воздушные суда. Скорее всего, первые чартеры отправятся из Москвы, но вряд ли раньше сентября", - сказал источник.

Турция

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