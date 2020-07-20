"Ъ" рассказал о "подпольных" поездках россиян в Турцию через Белоруссию

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Появившаяся в турецких СМИ неподтвержденная новость о возобновлении авиасообщения между РФ и Турцией резко повысила спрос россиян на туры в эту страну, при этом некоторые путешественники, уставшие ждать открытия границ, "подпольно" отправляются в Турцию через Белоруссию, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей российского турбизнеса.

Как отмечает "Ъ", россияне "уже достаточно активно" ездят на турецкие курорты, а также в Албанию и Египет через Белоруссию. Подобные предложения можно найти и на сайтах белорусских туристических агентств, пишет издание.

Представитель турсервиса OnlineTur.ru Игорь Блинов обращает внимание, что в Турцию через Белоруссию отправляется незначительное количество путешественников, так как для большинства туристов такая схема кажется слишком сложной и дорогой. Блинов также отмечает, что для отправляющихся в Турцию через Минск сейчас действуют отдельные автобусные маршруты.

В настоящее время из-за коронавирусных ограничений россияне официально могут выезжать за границу только для работы, учебы, лечения или ухода за родственниками. Однако "Ъ" со ссылкой на представителей турбизнеса и юристов пишет, что фактический контроль на границе РФ и Белоруссии слабый. Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов говорит, что известно о многих случаях перемещения россиян в соседнюю республику на машинах.

Интерес россиян к отдыху в Турции подстегнула информация, опубликованная Анатолийским агентством новостей, о том, что Министерство транспорта и связи Турции якобы договорилось с РФ о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля. В российском Минтрансе тогда не стали комментировать эти сообщения.

Собеседник "Ъ" в отрасли говорит, что фактически речь шла о консультациях между российской и турецкой сторонами и решение не принято. "Турецкая сторона рассчитывает на начало полетов с 25 июля, на деле они вряд ли начнутся раньше 1 августа", - отметил источник.

Тем не менее эта новость подстегнула интерес россиян к отдыху в Турции. По оценкам турсервиса Level.Travel, Турция сейчас стала вторым по востребованности направлением. После новостей о возобновлении авиасообщения число поисковых запросов на туры в эту страну выросло в шесть раз. На фоне таких сообщений уже снизились продажи туров по России, отмечают представители турбизнеса.