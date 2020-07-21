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Российские туристы не смогут в ближайшее время разместиться в недорогих отелях Турции

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией недорогие отели в три-четыре звезды вряд ли будут доступны российским туристам, поскольку пока сертификаты "здоровый туризм" получили в основном отели высшей категории, пишет издание Turizm Guncel.

Ограниченный выбор может негативно сказаться на бюджете отдыхающих, продолжает оно.

Сертификат "здоровый туризм" выдается гостиницам при условии выполнения 157 различных санитарно-гигиенических требований. Его получили десятки туристических объектов, в том числе в Стамбуле и на курортах, большинство из них - пятизвездочные отели.

Недорогие гостиницы, например, в Анталье не спешат открываться, поскольку два основных туристических рынка - Россия и Германия не возобновили авиасообщение.

"Согласно оценкам турецких туркомпаний, в Белеке открыто 40% отелей, в Кемере - 35%, в Аланье - 25%. При этом 60% гостиниц Белека и Кемера пятизвездочные, в Аланье таких 40%. Большинство объектов размещения эконом-класса 3-4* в Аланье закрыты", - сообщает Daily Sabah.

По словам одного из отельеров, из 250 недорогих гостиниц Аланьи открыто только 10. Все они ориентированы на внутренних туристов. В Фетхие открыто 200 из 400 отелей.

Президент ассоциации отельеров Бодрума Халил Озюрт, напротив, заявил, что в регионе более тысячи сертифицированных отелей. "Открыты все гостиницы с номерным фондом более 50 комнат. Мы предлагаем размещение на любой кошелек", - пояснил он.

В июне Анкара предложила Москве возобновить авиасообщение с 15 июля и заявила о готовности принимать российских туристов. Затем турецкие СМИ сообщили, что власти Турции и России договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, однако соответствующих распоряжений от Москвы не было. При этом один из источников "Интерфакса" сообщил, что регулярные рейсы между Россией и Турцией могут возобновиться в первую неделю августа.

Турция Стамбул Бодрум Анталья Белек Кемер Аланья

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