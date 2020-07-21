Генпрокурор потребовал проверить все зоопарки и аттракционы в России

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов поручил региональным надзорным ведомствам проверить все аттракционы и зоопарки на предмет наличия угроз жизни и здоровью детей. Нарушителям он пригрозил уголовными делами.

В Генпрокуратуре объяснили, что летом повышается спрос на парки аттракционов и зоосады, в первую очередь туда водят детей. "Однако, как показывает практика прокурорского надзора, в деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляющих такие услуги, выявляются многочисленные нарушения законодательства, которые нередко становятся причиной несчастных случаев", - добавили в пресс-службе.