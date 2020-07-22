Якутский шаман Габышев выписан из психдиспансера

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Называющий себя шаманом Александр Габышев выписан из Якутского психоневрологического диспансера после принудительной госпитализации, сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"После проведенной 21 июля по ходатайству защиты психолого-психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера... Габышев выписан из диспансера", - написал Прянишников в соцсети.

Он отметил, что к такому решению, по его мнению, привела, в том числе, огласка ситуации в СМИ. "Без общественной поддержки и широкого освещения СМИ усилий защиты лечение могло длиться сколько угодно долго, тем более решение суда срок лечения не ограничивало", - сказал правозащитник.

Называющий себя шаманом Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года.

Осенью против Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он был вынужден прервать свой поход.

Экспертиза признала Габышева невменяемым, и 12 мая его принудительно поместили в психиатрическую больницу в Якутске. Врачебная комиссия выдала заключение об опасности шамана для окружающих.

2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. 3 июля Верховный суд Якутии принял решение о проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы шаману.