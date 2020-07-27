Шаман Габышев решил заняться здоровьем после выписки из психдиспансера

О планах возобновления похода на Москву Габышев не говорит

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Называющий себя шаманом Александр Габышев после выписки из психдиспансера решил заняться здоровьем, о планах возобновить свой поход в Москву он не говорит.

"Если коротко о себе, то ... чтобы привести в порядок свое здоровье, мне надо жить сейчас самому по себе. Думаю, вы поймете мое решение. Займусь зубами, приведу в порядок документы, в будущем подумаю о работе, буду жить своей жизнью. Если коротко, то так", - сказал Габышев в сделанном на якутском языке аудиосообщении, русский перевод которого распространен в соцсетях.

Шаман выразил благодарность тем, кто поддерживал его мысленно и материально - одеждой и питанием. Габышев уточнил, что более развернутый комментарий даст СМИ позднее.

"На другие вопросы отвечу позже, когда наступит душевное равновесие, мысли и чувства будут расслабленными, гармоничными", - добавил он.

Поход якутского шамана на Москву

Как сообщалось, называющий себя шаманом Александр Габышев год назад начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года.

Осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он вынужден был окончательно прервать свой поход.

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в психиатрическую больницу в Якутске. Врачебная комиссия выдала заключение об опасности шамана для окружающих.

2 июня Якутский городской суд удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. Позднее в том же месяце руководство учреждения сообщало, что сторонник шамана попытался освободить Габышева, воспользовавшись муляжом оружия. 3 июля Верховный суд Якутии принял решение о проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы шаману.

22 июля Александр был выписан из Якутского психоневрологического диспансера. 5 августа в суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы правозащитников шамана о признании госпитализации незаконной и недобровольной.