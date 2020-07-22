Обвиняемые в убийстве главы ингушского Центра "Э" станут фигурантами дела о терроризме

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Следствие планирует предъявить обвинение по статьям о терроризме и террористическом сообществе фигурантам дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На этой неделе следствие планирует предъявить фигурантам новые обвинения по статье 205 УК РФ (террористический акт) и 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем)", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, будут ли предъявлены такие обвинения другим членам общины баталхаджинцев, которые в настоящее время арестованы по иным уголовным делам, источник не уточнил.

Дело об убийстве главы ингушского Центра "Э"

Начальник Центра по противодействию экстремизму ингушского МВД Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября 2019 года в Москве. Вместе с ним погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. Менее чем за год до убийства на Эльджаркиева было совершено покушение в Ингушетии.

В уголовном деле, в рамках которого расследуются обстоятельства убийства и покушения на Эльджаркиева, по некоторым данным, фигурирует несколько десятков человек. В зависимости от роли каждого им вменяется убийство (ст. 105 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). Часть фигурантов арестована, другие находятся в розыске.

По данным защиты, мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считает профессиональную деятельность полицейского и его возможная причастность к убийству одного из лидеров баталхаджинцев - Ибрагима Белхароева.

В 2020 году по делу о растрате 17 млн руб. (ст. 160 УК РФ) был арестован один из лидеров баталхаджинцев - депутат Народного собрания Ингушетии Якуб Белхороев. Источники "Интерфакса" говорили, что его задержание может быть связано с делом об убийстве Эльджаркиева и что его ведет тот же следователь.