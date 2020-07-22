Суд лишил полномочий еще одного депутата ингушского парламента

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Ингушетии подтвердил решение о лишении полномочий депутата Народного собрания республики, врача-педиатра Яхьи Белхороева за сокрытие доходов. Суд оставил в силе решение Магасского районного суда от 13 февраля.

В 2019 году прокурорская проверка установила, что депутат не представил справку за 2018 год на своего несовершеннолетнего сына, а в своей декларации за 2017 год не указал доход, полученный от продажи принадлежавших ему двух автомобилей, а в сведениях о несовершеннолетнем сыне скрыл наличие у него Mercedes.

Прокурор республики внес в народное собрание представление о досрочном прекращении полномочий Белхороева.

28 ноября 2019 года депутаты единогласно проголосовали против.

Прокурор 26 декабря оспорил это решение Магасском районном суде. Суд удовлетворил его иск 13 февраля и досрочно прекратил депутатские полномочия Яхьи Белхороева.

Тот обжаловал решение в Верховном суде республики, тот отклонил его апелляцию. Теперь решение суда вступило в силу.

Яхья Белхороев - депутат Народного собрания с сентября 2016 года. Он избрался от "Единой России" и возглавлял в парламенте комитет по здравоохранению и социальной политике. Он также был депутатом нескольких предыдущих созывов.

До избрания депутатом работал врачом-педиатром на станции скорой помощи, в региональном Минздраве в 1990-х годах.

Белхороев - внук почитаемого в республике шейха Батал-хаджи Белхороева и брат арестованного по делу о растрате 19 млн рублей из фонда соцстраха депутата республиканского парламента Якуба Белхороева.