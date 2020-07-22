Главный инфекционист Минздрава назвал редким явлением повторное заражение COVID-19

Оно может быть вызвано особенностями иммунной системы, пояснил Владимир Чуланов

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что повторное заражение коронавирусом в течение нескольких месяцев может быть вызвано особенностями иммунной системы конкретного заразившегося человека.

"Повторное заражение - явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека. Вакцины разрабатываются таким образом, чтобы формировать стойкий продолжительный иммунитет, поэтому мы ожидаем, что они будут эффективно защищать от заражения вирусом", - сказал Чуланов журналистам в среду.

Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил о заражении медика в течение двух месяцев коронавирусом во второй раз. Весной этого года повторный случай заражения COVID-19 был зафиксирован у пациентки из Бурятии.