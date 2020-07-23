Дегтярев отказался общаться с "кричащими под окнами"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не собирается выходить к участникам несанкционированных акций в Хабаровске, которые выступают в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

"Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами", - сказал Дегтярев журналистам после визита в краевую больницу.

"Не выйду. Я выхожу к людям постоянно, но я общаюсь с людьми в форматах корректных. С вами, например, с врачами сегодня, с пациентами. А вот так выйти к группе товарищей, по требованию... Это неуважение, ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовали, ни, в первую очередь, к себе. Те, кто так делают, себя не уважают", - сказал он.

Чиновник также сказал, что допускает, что заболеваемость COVID-19 в регионе будет расти, коечный фонд остается почти на пределе. О послаблении карантинного режима, по его словам, "никакой речи быть вообще не может быть в данной ситуации", но возможны его ужесточения. Он призвал жителей края соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы "пройти этот этап без потерь": "Каждая жизнь важна".

Фургал был задержан 9 июля, перевезен в Москву и там арестован по обвинению в причастности к заказным убийствам предпринимателей в середине 2000-х годов. С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции с требованием его освободить, вернуть или хотя бы судить в Хабаровске. Особенно многочисленными акции становятся в выходные.

20 июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и предложил должность врио губернатора края депутаты Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву. Тот на следующий день приехал в Хабаровск. Он заявил, что готов к открытому общению с жителями, но требование уехать обратно отклонил, заявив, что ему "нужно работать". Еще он пообещал завоевывать доверие людей "каждодневной работой, открытостью, общением", а также придать краю "тяжеловесность" в общении с федеральным центром.

Вскоре он рекомендовал хабаровчанам "вместо митингов" заняться работой и волонтерством и отметил, что голуби в городе уже "перекормлены": "Самые жирные голуби, которых я когда-либо видел".