Дегтярев сообщил об изменениях в правительстве Хабаровского края

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Первые кадровые перестановки произвел врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Из правительства края ушел первый заместитель председателя правительства края – руководитель аппарата Владимир Хлапов. Его заявление я удовлетворил", – сообщил Дегтярев на своей странице в социальной сети в пятницу.

"На его место будет назначен Александр Александрович Никитин. Это руководитель аппарата комитета (Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи - ИФ), который я возглавлял в Государственной думе, это логично. С руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата", – написал Дегтярев.

Он также сообщил, что ждет заявления по почте из Москвы от Юрия Борисовича Золочевского (первый заместитель председателя правительства Хабаровского края).

Также, по словам Дегтярева, советник бывшего губернатора Хабаровского края Захар Синяговский написал заявление об увольнении. "Он сосредоточится на партийной работе. Вы знаете, он исполняет обязанности руководителя отделения ЛДПР в крае", – отметил врио губернатора Хабаровского края.

Президент Владимир Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июня. Бывший губернатор Сергей Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Сейчас его обвиняют в организации заказных убийств в 2004 году.