Михаил Дегтярев задумался о снижении тарифов на отопление в Хабаровском крае

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы на тепло, поскольку, по его мнению, высокий уровень тарифов стал единственной причиной неплатежей. Он сказал это на заседании по подготовке региона к отопительному сезону.

"У людей банально нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате жилищно-коммунальных услуг. Если мы можем здесь людям помочь - ввести дополнительные субсидии, обратиться к правительству, президенту, изыскать какие-то свои внутренние ресурсы, мы должны это делать. Накапливать долги, при этом держать такие высокие тарифы на тепло, я считаю это не очень хорошо", - сказал он.

На заседании было объявлено, что, по данным на 2018 год, по доле расходов населения на услуги ЖКХ Хабаровский край занимал 72 место из 85.

Региональный министр ЖКХ Дарий Тюрин сказал, что обсуждается снижение доли расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи. Сейчас она составляет в среднем по краю 22%.

"В некоторых субъектах эта планка не 22%, а 10% то есть из 100 рублей только 10 может отдать семья, а все остальное это из бюджета разница покрывается. Мы будем предлагать несколько вариантов - и 10% и 15%, это снижение с 22%", - сказал Тюрин.

Он уточнил, что имеется в виду совокупная плата за услуги ЖКХ, в которую будут включен также платеж за вывоз мусора и что это коснется только малообеспеченных семей. Сроки снижения тарифов он не назвал, добавив, "смотря как это решение будет принято".

Дегтярев также поручил разобраться с компаниями, у которых были выявлены нарушения в ходе поставок топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства и населения в отдаленные районы. Он уточнил, что имеет в виду недобросовестных поставщиков, которые "пытаются нажиться на "северном завозе" и на других вопросах". Материалы на них он обещал передавать в правоохранительные органы.

"Если люди выигрывают конкурс, заведомо понимая, что они не могут исполнить обязательства, будем принимать самые жесткие меры", - сказал врио главы региона.

Дегтярев также согласовал корректировку бюджета, выделив дополнительно муниципалитетам 200 млн рублей на капитальный ремонт сетей к отопительному сезону.

"Все муниципалитеты ждали этого момента. Мы в срочном порядке переведем лимиты на утверждение бюджета", - сказал министр Тюрин.

По его словам, дополнительные средства пойдут, в частности, на замену ветхих электрических сетей и оборудования котельных.

"У нас каждый год поддержка краевая была 100-150 млн рублей. В этом году было принято решение увеличить эту сумму и она у нас сегодня составляет 300 млн рублей. Такое было лет 7-8 назад", - добавил Тюрин.

По словам министра, подготовка к отопительному сезону в регионе идет согласно утвержденному графику. Всего на эти цели запланировано 26 млрд рублей.

Дегтярев стал врио губернатора 20 июля, до этого он возглавлял думский комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Прежний глава региона Сергей Фургал был 9 июля задержан по обвинению в организации заказных убийств и затем отправлен в отставку в связи с утратой доверия.