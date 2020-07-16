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Песков отказался комментировать закон о байкальских вырубках ради ж/д магистралей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать принятие Госдумой закона о сплошных вырубках на Байкале при строительстве магистралей БАМ и Транссиб.

"Не знаком, не буду комментировать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данную законодательную инициативу.

"Фактически давайте ознакомимся и потом будем об этом говорить", - отметил он.

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Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который до 31 декабря 2024 года выводит строительство проекта Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей из-под целого ряда экологических ограничений, в частности, позволяется проводить сплошную вырубку леса на Байкале.

Принятый закон позволяет при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры данного проекта переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается "проведение сплошных рубок". Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, будет установлен правительством, туда запрещено включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания граждан, а также объекты рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба.

Федеральный закон об особо охраняемых природных территориях дополняется положением, согласно которому до 31 декабря 2024 года региональные власти, органы местного самоуправления могут принимать решения об изменении границ особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения. Они могут исключать из границ таких территорий земли, если они предназначены для строительства в рамках БАМа/Транссиба. В декабре 2009 года, подобное исключение было принято для строительства объектов к Олимпиаде в Сочи, законом была предоставлена возможность аренды участков на территориях национальных парков.

Ранее руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаил Крейндлин предупредил о возможной негативной реакции ЮНЕСКО на принятие данного закона. Он также обратил внимание на то, что при строительстве БАМа/Транссиба в рамках Байкала также отменяется экологическая экспертиза. "Теперь фактически любые объекты, связанные с транспортной инфраструктурой, можно строить непосредственно на берегу озера Байкал, и, естественно, это может очень негативно сказаться на состоянии озера Байкал, привести к разливам", - предупредил эксперт.

Дмитрий Песков Байкал БАМ Транссиб

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