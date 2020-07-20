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Депутат от Иркутской области попросил Матвиенко отклонить закон о вырубке на Байкале

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Михаил Щапов, представляющий Иркутскую область, направил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко письмо с просьбой отклонить принятый нижней палатой закон, позволяющий РЖД при строительстве БАМа и Транссиба проведение сплошных рубок леса в районе Байкала.В

В письме Щапова, копия которого поступила в "Интерфакс", отмечается, что поправки, появившиеся ко второму чтению и приятные за два дня без широкого обсуждения, вызвали огромный резонанс.

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"Граждане справедливо опасаются, что разрешение сплошных рубок и возведение объектов транспортной инфраструктуры в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории в условиях упрощения и ускорения обычных контролирующих процедур приведет к злоупотреблениям и нанесет огромный вред озеру Байкал", - отмечает депутат.

Как сообщила пресс-служба депутата, похожие письма направлены главе правительства РФ Михаилу Мишустину и главе РЖД Олегу Белозерову.

Госдума на прошлой неделе приняла в третьем, окончательном чтении закон, который до 31 декабря 2024 года выводит строительство проекта Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей из-под целого ряда экологических ограничений, в частности, позволяется проводить сплошную вырубку леса на Байкале.

Послабления связаны с проектом для увеличения пропускной способности БАМа/Транссиба.

Иркутская область Госдума Байкал Валентина Матвиенко

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