Памфилова посоветовала "забыть" о "нормальных" выборах

При этом избирательная система по сравнению с 2016 годом вышла на новый качественный уровень, заверила она

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что условия для проведения выборов надолго изменились, а о прежних, нормальных, нужно забыть. Ранее в этот день она предложила провести по новым правилам уже ближайшие выборы, намеченные на сентябрь, и назвала это "требованием времени", а не "прихотью".

"Эта строка протокола (досрочное голосование) несет другой смысл, чем в ситуации, когда выборы проводятся в нормальных условиях, о которых теперь, я думаю, что нам придется забыть надолго. Те условия, в которых раньше мы работали, надо просто забыть", - сказала она.

Если раньше досрочное голосование превышало определенный процент, то надо было "бить тревогу" и проводить проверку на возможные фальсификации, напомнила председатель ЦИК. Сейчас же комиссия стимулирует досрочное голосовние, чтобы растянуть выборы на три дня и обеспечить более-менее равномерное распределение избирателей по этим дням, отметила она.

По ее словам, "сейчас очень много идет спекуляций о том", что ранее ЦИК сам активно выступал за отмену досрочного голосования.

"Когда ЦИК в этом составе начинала работать, мы столкнулись прямо на первом этапе нашей работы именно со злоупотреблением на местных выборах этим досрочным голосованием. И тогда в 2016 году у нас были все основания считать, что досрочное голосование является одним из основных источников для злоупотреблений и фальсификаций. И на том этапе мы все с этим боролись, практически ликвидировав его везде, где было можно",- сказала Памфилова.

По ее словам, избирательная система 2016 года и в 2020 году - "это небо и земля", так как удалось "вывести систему на новый качественный уровень". Сейчас можно позволить себе досрочное голосование, "которое широчайшим образом распространено в мире, тем более в тех условиях, в которых оказался весь мир, связанными с пандемией", отметила она.

"Мы твердо уверены в том, что при проведении досрочного голосования обеспечим прозрачность, подконтрольность обществу, предупреждение всякого рода фальсификаций", - подчеркнула она и добавила, что это более удобно и безопасно для граждан.

Проблема школ

В связи с тем, что участки для голосования традиционно размещаются в школах, возникли возражения против многодневного голосования во время учебного года. Памфилова раньше допускала, что единый день голосования из-за этого перенесут на лето.

24 июля она напомнила, что о дате единого дня голосования "ломалось много копий", но сейчас появился главный аргумент - многодневное голосование.

"Считаете, что лучше, чем сентябрь, нет месяца для выборов? Тогда давайте думать о том, что делать с 49 тысячами участков, которые в школах расположены. Выводить? Искать новые места? Формирование комиссий - оставлять учителей или вообще освободить от этой миссии? - заявила она. - Или тогда найти все-таки оптимальный месяц, где у большинства каникулы в образовательных учреждениях? Или, определив оптимальное время проведения, подумать о проведении каникул к единому знаменателю? Чтобы в одно время все было - в марте или апреле - я сейчас абстрактно говорю".

"Нравится или не нравится, а эту проблему придется решать. Или перенося, находя оптимальное время для выборов, или убирая те проблемы, которые есть при проведении ЕДГ в сентябре", - подчеркнула глава ЦИК.

Она сообщила, что после сентябрьских выборов этого года намерена подготовить пакет поправок в избирательное законодательство.

"Уже в ближайшее время будет принят новый закон (о трехдневном голосовании). Но это только первый этап. В любом случае по итогам нашей работы мы понимаем, что надо идти дальше, и новый второй пакет поправок все равно назреет. И мы его уже предложим не просто так абстрактно, а на основе того опыта, который мы пройдем", - пояснила Памфилова.

Электронное голосование

По словам председателя ЦИК, в сентябре на довыбрах в Госдуму может пройтив двух из четырех регионов, где они намечаются. Этот вопрос комиссия обсудит 27 июля. Довыборы должны пройти по одномандатным округам в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию в порядке эксперимента проводили в Москве и Нижегородской области.

ЦИК решил, что уже в 2020 году перед единым днем голосования 13 сентября будет проводиться досрочное голосование вне участков, которое пройдет 11 и 12 сентября, то есть в пятницу и субботу. Памфилова обещала ужесточить требование к организации голосования вне участков. Также предусмотрено традиционное досрочное голосование, которое должно завершиться в четверги (при голосовании на нем бюллетени собираются в индивидуальные пакеты).