ЦИК поручил проверить 23 000 избирателей на предмет повторного голосования по Конституции

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком поручил избирательным комиссиям вскрыть пакеты с бюллетенями на участках, где в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции более 23 тысяч граждан могли проголосовать больше одного раза, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

"Мы подчеркиваем, что такая возможность появляется у человека только в том случае, когда он совершает правонарушение или преступление. В данном случае мы сейчас уточняем, было ли совершено правонарушение или преступление, и обязательно после этого вам доложим, сколько было случаев вскрыто двойных голосований", - добавил он.

В списках участковых избиркомов, документацию по которым вскроют, более 23 000 граждан, сказал Булаев. ЦИК поручает этим избиркомам вскрыть опечатанные мешки (коробки) на участках для голосования, где были зарегистрированы вернувшиеся на голосование после открепления избиратели, а также сверить со списками проголосовавших через интернет.

Информация об уже известных случаях повторного голосования за границей уже передана или передается в правоохранительные органы, добавил зампред ЦИК.

Булаев обратил внимание, что ЦИК вскрывает документацию не первый раз, это уже делалось и на президентских выборах, и на других.

"Мы вскрывали документацию и проверяли, если возможность проголосовать дважды была, воспользовались ли вы ею. Мы понимаем, что эти зоны надо закрывать, мы постоянно придумываем новые технические решения, но, наверное, вряд ли мы когда-нибудь создадим такую ситуацию, когда ни у кого и никогда не будет такой возможности", - отметил он.

По словам члена ЦИК Антона Лопатина, если человек по программе "Мобильный избиратель" через МФЦ, ТИК, УИК или госуслуги открепился по месту регистрации, чтобы проголосовать по месту пребывания, а потом в день голосования просил разрешения проголосовать по месту регистрации, его проверят.

Также проверят тех, кто зарегистрировался на электронное голосование , а потом все равно пришел голосовать на участок.

Лопатин отметил, что в СМИ подробно описаны случаи, как гражданин мог проголосовать повторно за границей. В этом случае ЦИК проверит списки записавшихся на электронное голосование и списки, составленные участковыми комиссиями за рубежом.

Член ЦИК Николай Левичев напомнил о системе ГАС "Выборы", которая собирает данные по всем участкам.

"Уважаемые избиратели и любители острых ощущений, имейте в виду, что все ходы записаны, есть автоматизированная система, которая все регистрирует и выдает, сколько бы ни было участков, они могут попасть в перечень, где может быть проведена такая процедура, как вскрытие, опечатывание, пересчет и так далее", - сказал он.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В первые шесть дней в Москве и Нижегородской области можно было проголосовать через интернет. Явка на электронное голосование по поправкам составила 93,02%, всего там зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139 500 в Нижегородской области.