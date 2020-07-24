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Группа по конституционным поправкам 30 июля обсудит, как работать дальше

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рабочая группа, которая собирала и предлагала поправки в Конституцию, соберется 30 июля, перед отпусками, и обсудит план работы в новом статусе, сообщила сопредседатель группы, директор Института законодательства при правительстве Талия Хабриева.

Изменение Конституции

Она напомнила, что президент Владимир Путин поставил перед группой задачу мониторить, как исполняются поправки. Кроме того, "каждый продолжит то, чем мы уже и занимались - разъяснением поправок Конституции самым широким кругам населения, поскольку сейчас очень важно сохранить в принимаемых законах дух соответствия тем конституционным поправкам, которые разрабатывались и были приняты".

На заседании участники группы также обсудят предстоящий режим работы. Окончательный круг вопросов для обсуждения еще не определен, отметила Хабриева.

Президент Владимир Путин создал эту группу 15 января, в тот же день, когда он в послании к Федеральному собранию предложил обсудить возможные изменения в Конституции и изложил свои предложения. В группу вошли больше 70 человек, в том числе законодатели, юристы, общественные деятели,ученые, музыканты, артисты, спортсмены.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля, они вступили в силу 4 июля.

3 июля Путин попросил рабочую группу продолжить работу и осуществлять мониторинг обновления законодательной базы, а также заняться предложениями граждан, которые было нельзя реализовать на конституционном уровне.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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Омск
Талия Хабриева Конституция Владимир Путин

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