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Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

"Аэрофлот" с 1 августа будет летать в Лондон и Стамбул

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 1 августа начнет полеты в Лондон и Стамбул, сообщил представитель авиакомпании.

"Конечно, на полное восстановление потребуется время, тем не менее, "Аэрофлот" всегда исходил из того, что мы должны поддерживать высокую степень операционной готовности к восстановлению полетов", - добавил он.

Лоукостер "Победа" объявил, что с августа начнет летать в Стамбул и Анталью.

В авиакомпании S7 сказали, что готовы возобновить регулярные рейсы за границу, но пока не получили на это разрешения от регуляторов.

"Безусловно, как только у нас появится разрешение и детали по возможным направлениям, будем готовы сразу же начать выполнение международных рейсов. Мы полностью к этому готовы и сами ждем с нетерпением", - сказали в S7.

24 июля премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что Россия откроет международное авиасообщение с 1 августа. Для начала такие рейсы разрешат аэропортам Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону. С аэропортов снимут ограничения по количеству прилетающих пассажиров.

Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что первыми возобновятся рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. Министр транспорта Евгений Дитрих уточнил, что переговоры о возобновлении перелетов ведутся с еще 30 странами.

По прилете в Лондон пассажирам придется садиться на двухнедельный карантин. По Турции принято два решения: с 1 августа возобновляется авиасообщение в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в курортные Анталию, Бодрум и Даламан. В Танзании для россиян будет доступен курорт Занзибар.

Аэрофлот Лондон Стамбул Великобритания Турция Михаил Мишустин Татьяна Голикова S7 коронавирус. Занзибар

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